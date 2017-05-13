К октябрю Новороссийск планирует снизить дефицит бюджета до нуля

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Администрация Новороссийска планирует до 1 июля 2017 года полностью погасить просроченную кредиторскую задолженность и к октябрю снизить дефицит городского бюджета до нуля, также предполагается поэтапно погашать муниципальный долг.

В Новороссийске в последние годы наблюдается рост налогооблагаемой базы. Соответственно, увеличиваются и собственные доходы городского бюджета. Их рост в 2014 году по отношению к 2013 году составил 102,4 %, в 2015 году - 101,4 %, в 2016 году - 100,6 %, а показатели собственных доходов муниципальной казны в 1 квартале 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого составили107,5 %.

Муниципальный долг Новороссийска на 1 мая 2017 года составляет 2,88 млрд. рублей или 81,6 %. Он не превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета.

В текущем периоде 2017 года дефицит городского бюджета уменьшен на 60 млн. рублей - со 100 млн. рублей до 40 млн. рублей. По итогам 9 месяцев этого года планируется снизить дефицит городского бюджета до «0».

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составляла 153 млн. рублей, на 01.04.2017 года она уменьшена почти в 2 раза и составила 82 млн. рублей.

Источник: пресс-служба администрации МО г. Новороссийск