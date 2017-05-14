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За отказ принять на работу инвалида будут штрафовать

Правительством одобрен законопроект которым предлагается установить административную ответственность юридических лиц за неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты.

Предлагаемое законопроектом установление для юридических лиц административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства соответствует положениям Кодекса, а также будет способствовать предотвращению уклонения работодателей от исполнения законодательства Российской Федерации о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Правительство Российской Федерации поддерживает проект федерального закона.

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Категория: Новости / Официальные новости

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