За отказ принять на работу инвалида будут штрафовать

/Официальные новости/

Правительством одобрен законопроект которым предлагается установить административную ответственность юридических лиц за неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты.

Предлагаемое законопроектом установление для юридических лиц административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства соответствует положениям Кодекса, а также будет способствовать предотвращению уклонения работодателей от исполнения законодательства Российской Федерации о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Правительство Российской Федерации поддерживает проект федерального закона.