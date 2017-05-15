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Администрация Новороссийска отчиталась об отсутствии лесных пожаров в 2017 году

В 2017 году лесных пожаров в Новороссийске не допущено. Говорится в сообщении на официальном сайте администарции Новороссийска. 

Сегодня на аппаратном совещании в администрации города руководитель МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» Игорь Васильев обратил внимание на то, что главой города Игорем Дяченко поставлена задача - обеспечить пожарную безопасность на весь пожароопасный период 2017 года. На 19 мая 2017 года спланирован смотр подразделений Добровольной Пожарной Дружины (ДПД), а 31 мая 2017 года проверят готовность внутригородских районов. Сообщают в администрации Новороссийска. 

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Категория: Новости / Официальные новости

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