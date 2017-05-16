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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан Краснодаре

Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Краснодаре с участием представителей служб собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ФСБ России по Краснодарскому краю/

В четверг, 25 мая 2017 года, с 15.00 до 17.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет прием граждан в городе Краснодаре с участием представителей служб собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ФСБ России по Краснодарскому краю по вопросам коррупционных проявлений в сфере миграционных отношений.

Прием граждан будет осуществляться по месту нахождения следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 4/1.

Записаться на прием можно непосредственно в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю или по телефону: 8 (861) 267-19-47.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Источник: СУ СК России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Официальные новости

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