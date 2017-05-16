В Новороссийске усилят меры по недопущению возникновения африканской чумы свиней и птичьего гриппа

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Мероприятия связаны с тем, что в апреле этого года в соседней Ростовской области было зафиксировано три очага птичьего гриппа, где производитель «Евродон-Юг» скрыл факт падежа птицы от ветслужб, поэтому зараженная продукция попала, в том числе и на Кубань.

Оперативно удалось уничтожить больше 14 тонн инфицированной продукции в шести муниципалитетах. Это позволило не допустить распространение вируса в крае.

Помимо этого с начала этого года в России зарегистрировано 24 вспышки африканской чумы свиней (АЧС), девять из них – в Республике Крым.

- Несанкционированное перемещение на транспорте живых свиней, свиноводческой продукции и сырья непромышленной выработки, а также кормов для животных, не прошедших термическую обработку в городе Новороссийске запрещено, - пояснил начальник управления сельского хозяйства города Николай Охрименко. - По поручению губернатора Кубани, будет проведён внеплановый мониторинг личных подсобных хозяйств с целью уточнения наличия поголовья животных и птиц, утилизации биологических отходов частников. Пройдут рейдовые мероприятия по несанкционированной торговле продуктами животноводства. Помимо этого, мы продолжим разъяснительную работу с населением.