Новороссийск вошёл в число лучших муниципальных образований края по итогам отопительного периода 2016-17 годов

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Об этом вчера на итоговом совещании в администрации города доложил заместитель главы по вопросам ЖКХ, благоустройства, контроля городского хозяйства и жилищного учёта Александр Служалый.

- По основным критериям оценки итогов отопительного сезона – безаварийность и профессионализм обслуживающего персонала, Новороссийск вошёл в четвёрку лучших в крае, - пояснил А. Служалый.

На подготовку к отопительному сезону 2016-17 годов городу было выделено 307,5 млн. рублей, из них: 188,5 – предприятиями коммунального комплекса, 118,1 млн. рублей – местным и 0,9 млн.рублей – краевым бюджетом.

Среди учреждений социальной сферы лучше всех в городе к отопительному сезону оказались готовы в здравоохранении.

Ежегодное подведение итогов прошедшего отопительного сезона и задачи по подготовке к новому осенне-зимнему периоду вызывает интерес не только у депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, депутатов Городской думы Новороссийска, руководителей и специалистов ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, руководителей ТСЖ, ЖСК, но и у рядовых жителей города. Это стало отличной площадкой, где можно задать волнующие вопросы и получить на них ответы, либо получить консультации в решении проблем.

Много вопросов поступило в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций. На часть из них тут же ответили. Другие вопросы, требующие более подробных разбирательств и запросов, нашли поддержку и у присутствующего депутата ЗСК Михаила Ковалюка, и у председателя комитета ЖКХ и градостроительной политики Городской думы Новороссийска Сергея Канаева. Они оба высказали свою готовность помочь в решении проблем конкретных домов.

По итогам работы в отопительном сезоне 2016-17 годов объявили благодарность лучшим руководителям и работникам сферы ЖКХ. А начиная со следующего вторника, в ежедневном режиме Новороссийск начнёт готовиться и решать новые задачи по подготовке к грядущему осеннее-зимнему периоду 2017-18 годов.