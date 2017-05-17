Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью кубанского космонавта Виктора Горбатко

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Сегодня утром, на 83-м году жизни, после продолжительной болезни, умер уроженец Кубани, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виктор Васильевич Горбатко.

Губернатор Кубани выразил искренние соболезнования родным и близким Виктора Горбатко.

– Виктор Васильевич был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов, дважды Герой Советского Союза, мужественный и самоотверженный человек, он много сделал для развития отечественной космонавтики. Уход из жизни таких людей – большая потеря для страны, которой они преданно служили, – подчеркнул глава региона.

Как отметил Вениамин Кондратьев, кубанцы с прискорбием восприняли известие о кончине своего знаменитого земляка-героя.

Виктор Горбатко родился 3 декабря 1934 года в поселке Венцы-Заря Гулькевичского района Краснодарского края, окончил Батайское военно-авиационное училище летчиков, Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского.

Он проходил подготовку в первом, гагаринском отряде космонавтов.

Первый его полет состоялся в октябре 1969 года и длился более 4 суток. В качестве инженера-исследователя космического корабля «Союз-7», вместе с экипажем, Виктор Горбатко принимал участие в первом групповом полете трех космических кораблей «Союзы-6-7-8».

В Краснодарском крае память о личности человека-легенды Виктора Горбатко увековечена в виде скульптуры в городе Новокубанске, а также присвоении средней школе в поселке Венцы-Заря имени летчика-космонавта Горбатко В. В.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края