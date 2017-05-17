Валерий Спичка покидает пост главы Приморско-Ахтарского района

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После встречи с общественностью губернатор отдельно пообщался с руководителем муниципалитета. В ходе общения Валерий Спичка попросил Вениамина Кондратьева поддержать его решение перейти на другую работу. Губернатор одобрил это решение.

алерий Спичка руководил Приморско-Ахтарским районом с 2014 года.

Территория муниципалитета составляет 250,4 тыс. га, в том числе, площадь земель сельскохозяйственного назначения – 118,0 тыс. га, посевная площадь – 77,8 тыс. га, площадь водного фонда – 58,5 тыс. га.

В районе проживает порядка 60 тыс. человек.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края