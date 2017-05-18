Подать заявление в Пенсионный фонд можно и через многофункциональные центры

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Офисы МФЦ есть во всех районах городах Новороссийска. В основу их работы заложен принцип «одного окна», т.е. исключение или максимально возможное ограничение участия заявителя в процессах сбора различных справок и документов, необходимых для получения той или иной государственной услуги. А также прозрачное и контролируемое прохождение документов на всех этапах предоставления государственных услуг. Для посетителей центров предусмотрены комфортные условия приёма граждан, действует электронная система управления очередью, организован приём по субботам.

В настоящее время граждане через филиалы МФЦ могут получить 11 государственных услуг ПФР:

Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации.

Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним.

Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.

Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственномупенсионному обеспечению.

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).

В 2016 году государственные услуги ПФР в территориальных отделах МФЦ г.Новороссийска получили почти 9 тысяч граждан. Самой востребованной государственной услугой для граждан в минувшем году стало – Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

С начала 2017 года услугами ПФР через МФЦ воспользовались уже более тысячи граждан.