В Тимашевском районе по инициативе прокурора досрочно прекращены полномочия двоих депутатов

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Прокуратурой Тимашевского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности.

Установлено, что двое депутатов из сельских поселений Дербентского и Кубанец в нарушение требований федеральных законов «О противодействии коррупции», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не представили в установленный срок сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2016 год.

По выявленным нарушениям закона прокурором внесены представления, в которых поставлен вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителей.

Решениями Советов полномочия депутатов поселения прекращены досрочно, они освобождены от замещаемой должности.

Работа по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции продолжается.

Источник: Прокуратура