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По тербованию прокуратуры власти Новороссийска убрали из постановления пункт об убийстве бездомных собак

По инициативе Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры правовой акт, регулирующий отлов и содержание безнадзорных животных в городе Новороссийске, приведен в соответствие с действующим законодательством.

Природоохранной прокуратурой в ходе плановой проверки соблюдения законодательства, регулирующего порядок содержания и отлова безнадзорных животных в границах г. Новороссийска, установлены факты не соответствия отдельных положений Правил отлова и содержания безнадзорных животных  требованиям федерального и регионального законодательства.

Так, муниципальный акт, вопреки нормативным предписаниям об обязательной иммунизации отловленных животных против бешенства и возвращению, в случае их невостребования в места прежнего обитания, содержал положения об их усыплении с последующей утилизацией.

По данному факту природоохранным прокурором принесен протест на противоречащий закону правовой акт, который по результатам его рассмотрения признан обоснованным, в правовой акт внесены соответствующие изменения.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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