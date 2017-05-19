В Новороссийске снесли очередной самострой

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19 мая в живописном хуторе Дюрсо под Новороссийском начали снос незаконно построенной частной мини-гостиницы.

- Решение о сносе вынесено судом ещё несколько лет назад, однако, хозяин незаконной постройки игнорировал и решение суда, и предупреждения судебных приставов. Участок, где выросла мини-гостиница предназначался для ведения садоводства. Владелец не мог не знать о том, что его участок используется не по назначению, а также то, что на нём ведётся строительство без разрешительной документации. Сравнять с землей самовольно возведенный объект – это, конечно, крайняя мера, к которой пришлось прибегнуть администрации города Новороссийска совместно с судебными приставами, - рассказал Константин Толмачев, начальник управления муниципального контроля администрации Новороссийска.

- Работы по сносу самостроя взяла на себя администрация города, но затраты будут взысканы в полном объёме с ответчика через суд, - пояснил К.Толмачев.

Напомним, это уже не первый снос самостроя в Новороссийске. За последние недели было снесено несколько зданий в районе Городского пляжа и в туристической зоне Широкая Балка.

Источник: Пресс-служба администрации Новороссийск