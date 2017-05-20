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/Официальные новости/

Россия укрепляет позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе

25 мая состоится встреча Владимира Путина с Президентом Филиппин Родриго Дутерте, который будет находиться в России с официальным визитом. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Предполагается также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам с акцентом на вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По итогам визита ожидается принятие Совместного заявления, а также подписание ряда двусторонних документов.

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Категория: Новости / Официальные новости

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