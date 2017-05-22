На месте демонтированной площадки поставят новую

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Как пояснила глава Южного внутригородского района Татьяна Воронина, ранее на этом месте находилась детская площадка, которая пришла в негодность и её демонтировали. Жители района обратились с просьбой поставить новую площадку, ведь здесь всегда бывает много детворы.

Торги отыграли, на этой неделе уже начнутся работы по благоустройству прилегающей территории. Сначала забетонируют основу, а сверху будет уложено мягкое синтетическое покрытие. На месте работ установлен щит со всей необходимой информацией. Сообщает пресс-служба администрации.