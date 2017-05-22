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/Официальные новости/

Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее*

По подсчетам сделанным администрацией Новороссийска розничные цены на продукты питания на 17 мая оказались в городе ниже на 2-9% по сравнению с мониторингом на 17 апреля 2017 года.

По информации предоставленной пресс-службой администрации средний индекс роста цен на социально значимые продукты питания в городе в мае по отношению к аналогичному периоду прошлого месяца составил 100,3%. Это гораздо ниже среднекраевого  уровня роста цен на продукты питания (в крае он составляет 101,5%).

Рост цен наблюдается только на плодоовощную продукцию. В среднем она подорожала на  4% и носит сезонный характер.

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Категория: Новости / Официальные новости

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