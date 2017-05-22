Арендатора пляжа на Суджукской косе оштрафовали на 50 тысяч рублей

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Поводом для административного наказания послужил факт незаконного сброса мусора в природоохранной зоне.

Так, 20 мая 2017 года поступил сигнал от местных жителей, что на пляже Коса арендатор пляжа ООО «Лилия-Р» самовольно вываливает строительный мусор рядом с береговой линией. По поручению главы города Игоря Дяченко и с целью разобраться в ситуации, на место была отправлена административная комиссия.

После вмешательства администрации города Новороссийска на ООО «Лилия-Р» был наложен штраф 50 тысяч рублей по статье 3.2 п.3 КЗ №608 за незаконный сброс мусора в природоохранной зоне.

В данный момент мусор уже убрали, а склон отсыпали щебнем.