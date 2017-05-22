/Официальные новости/
Уважаемые работники БТИ!
Несмотря на то, что ваш профессиональный праздник - День работников БТИ не имеет статуса государственного, дружный коллектив БТИ чтит традиции своей службы. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые звучат сегодня в ваш адрес.
Ваша работа требует скрупулезности и сосредоточения: чертежи, расчеты, оценки. Пусть в трудовой деятельности никогда не бывает ошибок! Желаем отличного здоровья, успехов в карьере, высокой зарплаты и личного счастья.
Глава администрации МО город Новороссийск И.А. Дяченко
Председатель Городской думы А.В. Шаталов
Категория: Новости / Официальные новости