Уважаемые работники БТИ!

/Официальные новости/

Несмотря на то, что ваш профессиональный праздник - День работников БТИ не имеет статуса государственного, дружный коллектив БТИ чтит традиции своей службы. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые звучат сегодня в ваш адрес.

Ваша работа требует скрупулезности и сосредоточения: чертежи, расчеты, оценки. Пусть в трудовой деятельности никогда не бывает ошибок! Желаем отличного здоровья, успехов в карьере, высокой зарплаты и личного счастья.

Глава администрации МО город Новороссийск И.А. Дяченко

Председатель Городской думы А.В. Шаталов