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/Официальные новости/

Сегодня Президент совершит рабочую поездку в Краснодарский край

23 мая в Краснодаре под председательством Владимира Путина пройдёт заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.

На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года. С основным докладом выступит Министр спорта Павел Колобков.

Участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте. О том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почётный президент Олимпийского комитета России, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

В ходе рабочей поездки в Краснодарский край Президент посетит комплекс тренировочных залов «Чемпион», детско-юношескую Академию футбольного клуба «Краснодар», а также стадион кубанской команды, где встретится с активом ведущих волонтёрских объединений России.

Там же запланирована встреча главы государства с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

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Категория: Новости / Официальные новости

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