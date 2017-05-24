Прокуратура сорвала планы чиновников по распродаже государственного имущества

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Прокуратурой Гулькевичского района проведена проверка соблюдения законодательства о приватизации муниципального имущества.

Установлено, что на официальном сайте администрации Гулькевичского района опубликовано сообщение о проведении торгов по реализации муниципального имущества – нежилого здания общей площадью более 2,1 тыс. кв. м, расположенного по ул. Ленина, 1 в хуторе Алексеевском, и земельного участка площадью свыше 25 тыс. кв.м, с начальной ценой продажи 2 млн рублей.

Вместе с тем проведенной прокуратурой проверкой выяснено, что в перечень отчуждаемого имущества не включены здание котельной площадью 75 кв.м и теплицы площадью порядка 2 тыс. кв.м, при этом общая стоимость этого имущества составила более 8 млн. рублей.

По данному факту прокуратурой в администрацию района внесено представление с требованием об устранении выявлении нарушений, а также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 8 ст. 7.32.4 КоАП РФ (нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи муниципального имущества), по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа на сумму в размере 30 тыс. рублей.

В результате вмешательства прокуратуры итоги аукциона отменены.

Источник: Прокуратура