Путин вручил Вениамину Кондратьеву орден Александра Невского

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Торжественная церемония состоялась сегодня в Московском Кремле.

Указ о присвоении высокой государственной награды губернатору Краснодарского края Владимир Путин подписал в марте 2017 года.

Руководитель региона удостоен ордена Александра Невского за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу, говорится в Указе.

– Награда из рук президента сама по себе уже высокая степень оценки. От имени всех моих коллег хочу сказать, что мы реализуем политику президента, главным критерием которой является благополучная жизнь обычного человека, жителя нашей страны,– подчеркнул губернатор.

Также сегодня ордена и знаки о присвоении почетных званий получили около тридцати выдающихся россиян, работающих в сфере науки, культуры, здравоохранения, спорта и промышленности.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края