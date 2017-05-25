Новороссийский "Магнит" выиграл суд у НЭСКА

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Решением комиссии Краснодарского УФАС России от 11.05.2016 по делу № 284/2015 в действиях АО «НЭСК», АО «НЭСК-электросети» установлен факт нарушения части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции», выразившегося в ущемлении интересов ООО «Магнит-Энерго» путем необоснованного введения режима ограничения потребления электрической энергии с 21.11.2014 по 25.11.2014 по точке поставки ООО «МагнитЭнерго» - гипермаркет «Магнит» в городе Новороссийск.

Основанием для признания факта нарушения явились следующие обстоятельства.

Между ООО «МагнитЭнерго» (Энергосбытовая организация) и АО «НЭСК» (Гарантирующий поставщик) был заключен договор купли-продажи электрической энергии в отношении Объекта – гипермаркет «Магнит», расположенный в г. Новороссийск (далее - Объект).

С 2012 года ООО «Магнит Энерго» является участником оптового рынка электрической энергии по ряду точек, расположенных на территории Краснодарского края.

21.08.2014 АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» уведомило ООО «Магнит Энерго» о предоставлении права участвовать в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием зарегистрированной группы точек поставки: PMGENE93 (ЗАО «Тандер» ГМ г. Новороссийск-2).

26.08.2014 ООО «МагнитЭнерго» сообщило АО «НЭСК», ПАО «Кубаньэнерго» (сетевая организация, с которой заключен договор на услуги по передаче электрической энергии) об осуществлении покупки электрической энергии (мощности) на оптовом рынке в отношении Объекта с 01.10.2014, а также предоставило копию уведомления о предоставлении права участия в торговле электрической энергией (мощности) на оптовом рынке с использованием зарегистрированной группы точек поставки.

Таким образом, у АО «НЭСК» отсутствовали основания для направления в адрес АО «НЭСК-электросети» заявки на отключение Объекта с 21.11.2014 в связи с расторжением договора купли –продажи электрической энергии с ООО «Магнит Энерго», в свою очередь, АО «НЭСК-электросети» в силу норм действующего законодательства в электроэнергетике не могло являться как исполнителем заявки Гарантирующего поставщика на введение ограничения, так и инициатором введения ограничения энергопотребления, в связи с тем, что не состоял в договорных отношениях на услуги по передаче электрической энергии в отношении указанного Объекта.

Комиссия Краснодарского УФАС России, признав факт нарушения, предписание не выдала, в связи с возобновлением энергоснабжения Объекта.

АО «НЭСК», АО «НЭСК-электросети» обжаловали решение от 11.05.2016 по делу № 284/2015 в судебном порядке. По иску АО «НЭСК» арбитражное дело №А32-27371/2016 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу №А32-31185/2016, возбужденного по иску АО «НЭСК-электросети».

07.12.2016 Арбитражный суд Краснодарского края, 02.03.2017 Пятнадцатый Арбитражный Апелляционный суд по делу №А32-31185/2016 признали законным решение Краснодарского УФАС России по делу №284/2015, в исковых требованиях АО «НЭСК-электросети» отказал в полном объеме.

23 мая 2017 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил решение Арбитражного суда Краснодарского края и постановление Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда по делу №А32-31185/2016 в силе.

За нарушение антимонопольного законодательства АО «НЭСК» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.31КоАП на сумму 300,0 тысяч рублей; АО «НЭСК-электросети» привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 14.31КоАП на сумму 100 тысяч рублей.

Источник: Пресс-служба Краснодарского УФАС России