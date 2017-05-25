В Новороссийске начали переводить бюджетников на карты "МИР"

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Администрацией муниципального образования город Новороссийск по поручению Правительства Российской Федерации и администрации Краснодарского края начата работа по переводу работников бюджетной сферы на карты национальной платёжной системы «МИР»

Карта «Мир» - это карта национальной платежной системы, которая была создана с учетом особенностей российского финансового рынка. Наличие национальной платежной системы позволит обеспечить жителей России современным платежным инструментом, работа которого не зависит от внешних экономических и политических факторов. АО «НСПК», оператор платежной системы «Мир», на 100% принадлежит Банку России.

До 01.07.2018 года предусмотрен обязательный выпуск карт «Мир» для действующих клиентов бюджетной сферы, а впервые обратившимся за открытием счёта в банк работникам бюджетной сферы будут выпускаться указанные карты с 01.07.2017 года.

Выпуск карт «МИР» для действующих пенсионеров в рамках планового перевыпуска и имеющих карты других платёжных систем к счету установлен срок до 01 июля 2020 года.

Все операции с использованием платёжных карт за счёт бюджетных выплат с 01 июля 2020 года должны осуществляться на территории Российской Федерации только с использованием карт «Мир».

Перевод более 13 000 работников бюджетной сферы в городе Новороссийске планируется закончить уже в декабре текущего года.