Глава Новороссийска Игорь Дяченко провёл расширенный приём граждан

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Приём главы Новороссийска посетило более 30 жителей города.

Помимо главы города, который сегодня принял 9 граждан, приём вели все его заместители. Лидерами по приёму сегодня стали заместитель главы города Дмитрий Меланиди, курирующий вопросы муниципального контроля, перспективного развития, строительства, архитектуры, имущественные и земельные отношения (10 заявителей) и Наталья Майорова, курирующая социальную сферу (6 заявителей).

К Александру Служалому – заместителю по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, контролю городского хозяйства и жилищного учета обратились 5 человек. К первому заместителю главы города Виктору Цыбаню - 1 житель. А вот к заместителю главы по вопросам экономики и финансов Светлане Калининой вопросов в этот приём не было.

Лидерами по обращениям стали Центральный (10 вопросов), Приморский (7 вопросов) и Южный район (6 вопросов). Всего на приёме было озвучено 39 вопросов, часть из них решили прямо на приеме, остальные поставлены на контроль.

По тематике приема на первую позицию вышли вопросы земельно-имущественных отношений (их 11), на вторую – вопросы ЖКХ (10) и третью позицию заняли вопросы архитектуры и строительства (6).

Следующий расширенный приём граждан состоится по графику в последнюю субботу июня.

Источник: пресс-служба администрации МО г. Новороссийск