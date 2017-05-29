Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края опровергло информацию о массовом отравлении

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В связи с публикацией в ряде СМИ информации о якобы имевшем место массовом отравлении детей некачественной пищей в спортивном интернате «Кубань» министерство физической культуры и спорта Краснодарского края сообщает, что в ходе проведенных мероприятий Роспотребнадзора и департамента здравоохранения администрации города Краснодара данная информация не подтвердилась. Случаи массового отравления детей некачественными продуктами питания не зафиксированы.

Роспотребнадзором совместно с краевыми министерствами физической культуры и спорта и здравоохранения были проведены все необходимые профилактические мероприятия в пищеблоке, на территории, в местах постоянного пребывания самих детей. Причин и очагов, способствующих возникновению массового заболевания, не выявлено.

В пятницу, 26 мая 2017 года из 96 воспитанников учреждения один госпитализирован с предварительным диагнозом ОРВИ. Активными действиями работников Роспортебнадзора, минздрава и минспорта края были выявлены ещё двое учащихся с подозрением на инфекционное заболевание, которые направлены на дообследование в медицинское учреждение.

Остальные учащиеся также осмотрены врачами детской городской поликлиники. При осмотре жалоб не было, температура нормальная.

Медицинским персоналом учреждения ведется круглосуточное наблюдение и мониторинг состояния здоровья учащихся. В течение двух прошедших суток и по состоянию на 9 утра воскресенье, 28 мая, по интернату все спокойно, новых заболевших и температурящих нет.

Два воспитанника спортинтерната, направленных на дообследование в лечебное учреждение в пятницу, готовятся к выписке в понедельник, 29 мая.