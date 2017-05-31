Кубанские единороссы озвучили победителей праймериз

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О результатах предварительного голосования рассказал секретарь регионального отделения Партии, заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко в ходе брифинга, который состоялся в региональном исполкоме партии «Единая Россия».

Николай Гриценко рассказал о том, какая работа была проделана по подготовке к предварительному голосованию, о ходе голосования 28 мая.

«Для участия в процедуре зарегистрировано 212 участников предварительного голосования. Из них – 151 член Партии, 26 сторонников «Единой России» и 35 беспартийных кандидатов. Более 22% участников являются представителями общественных организаций. В составе участников 53 действующих депутата Законодательного Собрания края, два вице-губернатора и три главы районов. Среди зарегистрированных участников – 180 мужчин, 32 женщины. 60 участников – это молодые люди, в возрасте до 35 лет», – отметил руководитель кубанских единороссов.

Результаты предварительного голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва