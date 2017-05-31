Кубанские единороссы озвучили победителей праймериз
О результатах предварительного голосования рассказал секретарь регионального отделения Партии, заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко в ходе брифинга, который состоялся в региональном исполкоме партии «Единая Россия».
Николай Гриценко рассказал о том, какая работа была проделана по подготовке к предварительному голосованию, о ходе голосования 28 мая.
«Для участия в процедуре зарегистрировано 212 участников предварительного голосования. Из них – 151 член Партии, 26 сторонников «Единой России» и 35 беспартийных кандидатов. Более 22% участников являются представителями общественных организаций. В составе участников 53 действующих депутата Законодательного Собрания края, два вице-губернатора и три главы районов. Среди зарегистрированных участников – 180 мужчин, 32 женщины. 60 участников – это молодые люди, в возрасте до 35 лет», – отметил руководитель кубанских единороссов.
Результаты предварительного голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва
|
№ округа
|
Одномандатные округа
|
Территориальные группы
|
1
|
Тутаришев Батырбий Зульевич
|
Левитский Борис Евгеньевич
|
2
|
Прокопенко Сергей Васильевич
|
Прокопенко Сергей Васильевич
|
3
|
Алешкевич Юлия Сергеевна
|
Алешкевич Юлия Сергеевна
|
4
|
Трубилин Александр Иванович
|
Трубилин Александр Иванович
|
5
|
Сигидин Андрей Сергеевич
|
Сигидин Андрей Сергеевич
|
6
|
Костомаха Юрий Витальевич
|
Костомаха Юрий Витальевич
|
7
|
Дорошенко Андрей Николаевич
|
Дорошенко Андрей Николаевич
|
8
|
Шатохин Сергей Викторович
|
Поголов Александр Викторович
|
9
|
Харламов Владимир Иванович
|
Петропавловский Николай Николаевич
|
10
|
Артеменко Иван Петрович
|
Чепель Владимир Вячеславович
|
11
|
Галенко Александр Петрович
|
Савельев Петр Александрович
|
12
|
Красавцев Борис Евгеньевич
|
Караваева Ирина Владимировна
|
13
|
Лоцманов Дмитрий Николаевич
|
Усенко Сергей Павлович
|
14
|
Зюзин Владимир Александрович
|
Шендрик Евгений Демьянович
|
15
|
Шустенков Александр Иванович
|
Беловол Жанна Викторовна
|
16
|
Белан Сергей Алексеевич
|
Белан Сергей Алексеевич
|
17
|
Чабанец Сергей Григорьевич
|
Юнанов Борис Геннадьевич
|
18
|
Хараман Александр Юрьевич
|
Хараман Александр Юрьевич
|
19
|
Лыбанев Владимир Викторович
|
Гриценко Николай Павлович
|
20
|
Жиленко Сергей Викторович
|
Орлов Сергей Иванович
|
21
|
Сбитнев Вячеслав Леонидович
|
Ященко Владимир Иванович
|
22
|
Чернявский Виктор Васильевич
|
Паранянц Роберт Васильевич
|
23
|
Сидюков Алексей Алексеевич
|
Агафонов Владимир Александрович
|
24
|
Кизинёк Сергей Владимирович
|
Шумейко Евгения Владимировна
|
25
|
Кравченко Николай Петрович
|
Горбань Андрей Евгеньевич
|
26
|
Конограева Ирина Дмитриевна
|
Алексеенко Сергей Николаевич
|
27
|
Сергеев Сергей Павлович
|
Сергеев Сергей Павлович
|
28
|
Ярышев Сергей Николаевич
|
Алтухов Сергей Викторович
|
29
|
Рой Татьяна Геннадьевна
|
Димитриев Константин Триондофилович
|
30
|
Куемжиев Андрей Александрович
|
Орленко Сергей Юрьевич
|
31
|
Кузнецов Эдуард Анатольевич
|
Безуглый Иван Васильевич
|
32
|
Джеус Александр Васильевич
|
Булдин Андрей Владимирович
|
33
|
Руднев Алексей Валентинович
|
Руднев Алексей Валентинович
|
34
|
Тепляков Виктор Нодариевич
|
Лебедев Дмитрий Геннадьевич
|
35
|
Звягин Александр Анатольевич
|
Звягин Александр Анатольевич
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