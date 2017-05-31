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Кубанские единороссы озвучили победителей праймериз

 О результатах предварительного голосования рассказал секретарь регионального отделения Партии, заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко в ходе брифинга, который состоялся в региональном исполкоме партии «Единая Россия».

Николай Гриценко рассказал о том, какая работа была проделана по подготовке к предварительному голосованию, о ходе голосования 28 мая.

«Для участия в процедуре зарегистрировано 212 участников предварительного голосования. Из них – 151 член Партии, 26 сторонников «Единой России» и 35 беспартийных кандидатов. Более 22% участников являются представителями общественных организаций. В составе участников 53 действующих депутата Законодательного Собрания края, два вице-губернатора и три главы районов. Среди зарегистрированных участников – 180 мужчин, 32 женщины. 60 участников – это молодые люди, в возрасте до 35 лет», – отметил руководитель кубанских единороссов.

Результаты предварительного голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва

№ округа

 

Одномандатные округа

 

 

Территориальные группы

1

Тутаришев Батырбий Зульевич

Левитский Борис Евгеньевич

2

Прокопенко Сергей Васильевич

Прокопенко Сергей Васильевич

3

Алешкевич Юлия Сергеевна

Алешкевич Юлия Сергеевна

4

Трубилин Александр Иванович

Трубилин Александр Иванович

5

Сигидин Андрей Сергеевич

Сигидин Андрей Сергеевич

6

Костомаха Юрий Витальевич

Костомаха Юрий Витальевич

7

Дорошенко Андрей Николаевич

Дорошенко Андрей Николаевич

8

Шатохин Сергей Викторович

Поголов Александр Викторович

9

Харламов Владимир Иванович

Петропавловский Николай Николаевич

10

Артеменко Иван Петрович

Чепель Владимир Вячеславович

11

Галенко Александр Петрович

Савельев Петр Александрович

12

Красавцев Борис Евгеньевич

Караваева Ирина Владимировна

13

Лоцманов Дмитрий Николаевич

Усенко Сергей Павлович

14

Зюзин Владимир Александрович

Шендрик Евгений Демьянович

15

Шустенков Александр Иванович

Беловол Жанна Викторовна

16

Белан Сергей Алексеевич

Белан Сергей Алексеевич

17

Чабанец Сергей Григорьевич

Юнанов Борис Геннадьевич

18

Хараман Александр Юрьевич

Хараман Александр Юрьевич

19

Лыбанев Владимир Викторович

Гриценко Николай Павлович

20

Жиленко Сергей Викторович

Орлов Сергей Иванович

21

Сбитнев Вячеслав Леонидович

Ященко Владимир Иванович

22

Чернявский Виктор Васильевич

Паранянц Роберт Васильевич

23

Сидюков Алексей Алексеевич

Агафонов Владимир Александрович

24

Кизинёк Сергей Владимирович

Шумейко Евгения Владимировна

25

Кравченко Николай Петрович

Горбань Андрей Евгеньевич

26

Конограева Ирина Дмитриевна

Алексеенко Сергей Николаевич

27

Сергеев Сергей Павлович

Сергеев Сергей Павлович

28

Ярышев Сергей Николаевич

Алтухов Сергей Викторович

29

Рой Татьяна  Геннадьевна

Димитриев Константин Триондофилович

30

Куемжиев Андрей Александрович

Орленко Сергей Юрьевич

31

Кузнецов Эдуард Анатольевич

Безуглый Иван Васильевич

32

Джеус Александр Васильевич

Булдин Андрей Владимирович

33

Руднев Алексей Валентинович

Руднев Алексей Валентинович

34

Тепляков Виктор Нодариевич

Лебедев Дмитрий Геннадьевич

35

Звягин Александр Анатольевич

Звягин Александр Анатольевич
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Категория: Новости / Официальные новости

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