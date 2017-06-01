Путин посетил духовный центр Русской православной старообрядческой церкви

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Владимир Путин посетил Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви в Москве. В сопровождении Митрополита Корнилия глава государства осмотрел выставку «Сила духа и верность традиции», открывшуюся в храме Рождества Христова, посетил Покровский собор – кафедральный храм Русской православной старообрядческой церкви.

Выставка «Сила духа и верность традиции» организована Русской православной старообрядческой церковью совместно с Государственным историческим музеем. В экспозиции представлены уникальные памятники старообрядческой культуры XVI–XX веков, редкие образцы древнерусских рукописных и печатных книг, икон, предметов церковного обихода, документы XIX – начала XX веков, посвящённые истории старообрядчества. Об экспонатах Президенту рассказали главный научный сотрудник Государственного исторического музея Елена Юхименко и священнослужитель иерей Алексей Лопатин.

Рогожская слобода – исторический район Москвы, возникший в конце XVI века, традиционное место поселения старообрядческих купеческих семей, ставшее духовным центром московского старообрядчества. В настоящее время архитектурный комплекс насчитывает 50 строений, ведётся его масштабная реставрация. Здесь располагается Митрополия Русской православной старообрядческой церкви.