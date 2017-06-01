В Новороссийске открыли мемориальную доску Герою России, адмиралу Герману Алексеевичу Угрюмову

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Её автором стал известный новороссийский скульптор Александр Суворов.

В гимназии №4, которая с 19 августа 2016 года носит имя Героя, в торжественных мероприятиях приняли участие: глава города-героя Игорь Дяченко, заместитель начальника Управления – начальник Службы в Новороссийске УФСБ России по Краснодарскому краю, полковник Игорь Ямщиков, генерал-лейтенант запаса, Герой России Олег Дуканов, начальник УФСБ России по Южному военному округу, генерал-лейтенант Евгений Григорьев, адмирал запаса, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Фёдоров, сыновья адмирала Г.А. Угрюмова, его коллеги, сослуживцы, друзья и родственники.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко отметил: «Есть люди, чьи имена остаются в памяти на долгие годы и, несмотря на время, их вспоминают добрым словом, отдают дань памяти, поэтому и сам человек как бы продолжает жить среди нас. Таким человеком по праву можно считать адмирала, Героя Российской Федерации Германа Алексеевича Угрюмова, которому мы сегодня открываем мемориальную доску».

Игорь Дяченко вспомнил несколько моментов из биографии Г.А. Угрюмова, которые навсегда останутся в памяти России. При непосредственном участии Угрюмова были разработаны и проведены специальные мероприятия в рамках контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, в результате которых были обезврежены многие руководители и активные члены бандформирований. С именем Угрюмова связывают, например, бескровное взятие Гудермеса в декабре 1999 года, захват Салмана Радуева в марте 2000 года, освобождение заложников в поселке Лазаревское под Сочи в ноябре 2000 года.

30 мая 2001 года ему было присвоено воинское звание адмирал, а на следующий день - 31 мая, адмирал Угрюмов скончался от сердечного приступа в своем рабочем кабинете на территории штаба российской военной группировки в поселка Ханкала Чеченской республики. По сообщениям СМИ, при вскрытии у него были обнаружены следы 7 микроинфарктов.

В память о Германе Алексеевиче Угрюмове сегодня состоялось ещё одно мероприятие – к памятному знаку на улице, которая носит имя Героя, возложили цветы.

Источник: Подготовлено пресс-службой администрации МО Новороссийск. Публикуется без правок и исправлений.