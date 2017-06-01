Дума планирует расширить права россиян на самооборону

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В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс РФ о расширении права россиян на самооборону.

Предполагается, что причинение вреда нападающему не будет являться преступлением, если злоумышленник незаконно вторгся в жилище обороняющегося или любое помещение, которое жертва занимает на законных основаниях.

Кроме того, действия обороняющегося не будут являться превышением пределов самообороны, если они направлены на защиту лиц, которые находятся в заведомо беспомощном состоянии. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 37 Уголовного кодекса РФ.

Законопроект внесен в Госдуму 15 мая 2017 года. Сообщает прокуратура города Новороссийск.

Источник: Автор помощник прокурора г.Новороссийска Ю.Г.Корягин