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Русофобия в некоторых странах хлещет через край, это связано с утверждением многополярного мира, что не нравится монополистам. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ. Слова президента прокомментировал в интервью генеральному директору МИА «Россия Сегодня» Дмитрию Кисилеву в студии радио Sputnik ректор МГИМО, академик, Анатолий Торкунов.

Владимир Путин традиционно провел встречу на полях ПМЭФ с руководителями российских и зарубежных информагентств. Открывая беседу, он отметил, что в этот раз она проходит не в вечернее время, как раньше, а днем.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

В интервью радио Sputnik ректор МГИМО, академик, Анатолий Торкунов.

«Русофобия никогда не была качественной. Это всегда была мифология, которая приобретала, конечно, пропагандистское звучание на разных этапах. Вспомните, например, пресловутое завещание Петра, когда оно вдруг зазвучало так громко? Тогда, когда Наполеон готовился к завоевательному походу против России. Когда вспомнили опять о завещании Петра? Когда американцы формулировали политику сдерживания. В данном случае, мне кажется, ситуация выглядит таким образом. Россия, утверждая свои суверенные права, утверждая свое права на громкий голос в международных делах, в решении самых злободневных проблем сегодня, вызывает раздражение определенных кругов политического класса Запада, прежде всего американских. Надо это признать. В Европе тоже достаточно тех, кого можно условно назвать русофобами. И поэтому все эти страхи, все эти фобии сегодня выливаются вот в такую оголтелую совершенно пропагандистскую компанию. Я, прожив уже достаточно большую жизнь и проработав не один год за рубежом, должен сказать, что даже в период, когда формально даже еще была «Холодная война», такого никогда не было. Но с другой стороны, я считаю, что надо относиться к этому спокойно. Если там истерика, то мы должны отвечать на эту истерику сдержанностью», - заявил Анатолий Торкунов.

Анатолий Торкунов также считает, что «русофобские настроения продлятся недолго»:

«Мы-то открыты для Запада. Посмотрите даже, что здесь на форуме происходит. Я скажу даже по нашей университетской жизни, мы никакие связи не сворачиваем, наоборот, открываем новые совместные программы с европейцами и не только. Вот, сейчас я встретил бизнесмена из Бразилии, рассказывал ему, что мы планируем открыть в будущем году с университетом в Сан-Паулу совместную программу магистерскую по миграции и демографии. Сан-Паулу как раз известен очень, программами в этой области. Так что мы открыты для всех» - поделился своим мнением Анатолий Торкунов.