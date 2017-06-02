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В Минобрнауки России начала работу "горячая линия" по вопросам приемной кампании на 2017/18 учебный год

Министерством открыта «горячая линия» по вопросам приема в образовательные организации на 2017/2018 учебный год. 

Любой желающий независимо от региона проживания сможет получить консультационную помощь о поступлении в любой вид образовательных организаций, включая школы, вузы и образовательные организации среднего профессионального образования по телефону: 
8 495 539 55 20
«Горячая линия» будет работать по будним дням с 9:00 до 16:00 с 1 июня до 1 октября 2017 года.
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Категория: Новости / Официальные новости

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