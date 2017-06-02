«Кубаньземконтроль» лишен полномочий в сфере административного производства

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По результатам проведенной прокуратурой края проверки в деятельности государственного учреждения Краснодарского края «Кубаньземконтроль» выявлен ряд нарушений, в том числе земельного законодательства и законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

С целью пресечения незаконных проверочных мероприятий в отношении землепользователей, осуществляющих деятельность на сельхозугодиях, находящихся в частной собственности, органами прокуратуры края инициировано судебное обжалование действий учреждения и привлечение его должностных лиц к установленной законом ответственности.

На рассмотрение в Законодательное собрание края вынесен вопрос об исключении из закона субъекта норм, позволяющих учреждению возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных названным правовым актом.

По итогам состоявшейся сессии органом законодательной власти края принято решение об отмене названных положений.

Указанные изменения вступили в силу 29 мая 2017 года.

Источник: Прокуратура Краснодасркого края