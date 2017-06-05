Владимир Синяговкий открыл четвертый этап открытой Спартакиады «Паралимпийские кольца»

/Официальные новости/

3 июня в станице Северская, Северского района, прошел четвертый этап открытой Спартакиады Туапсинского избирательного округа №49 «Паралимпийские кольца» среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этот раз соревнования прошли по легкой атлетике, а организатором традиционно выступила общественная организация Краснодарского края «Мир без границ», совместно с администрацией муниципального образования Северский район.

Побороться за 24 комплекта наград приехали более 70 спортсменов из 7 муниципальных образований: г. Краснодар, г. Геленджик, г. Новороссийск, Северский район, Славянский район, Крымский район, Туапсинский район.

Открыл мероприятие депутат Государственной Думы, лидер общественной организации Краснодарского края «Мир без границ» Владимир Синяговский, который обратился с теплыми словами ко всем участникам и гостям, отметил важность таких встреч и пожелал спортсменам здоровья и успехов.

Победители и призеры получили медали, грамоты и кубки от депутата Государственной Думы, а зрителям запомнилась смешанная эстафета 4 по 100 метров, в которой одновременно участвовали спортсмены с разными заболеваниями.