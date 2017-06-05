Депутаты инициировали внедрение института конвертируемого займа в российское законодательство

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Документ предполагает внесение изменений в федеральные законы «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью» и «О рынке ценных бумаг». В законодательство вводятся новые корпоративные механизмы, такие как конвертируемый заем, выпуск акций (долей в уставном капитале) общества под условием и с длительным периодом размещения, увеличение срока владения обществом пакета казначейских акций (долей в уставном капитале) для исполнения обязательств по конвертируемому займу.

По словам Н.Николаева, конвертируемые займы успешно применяются за рубежом, а «отсутствие таких механизмов в российском праве приводит к тому, что участники отношений вынуждены структурировать сделки по привлечению инвестиций в капитал обществ по иностранному праву» из-за отсутствия гарантий в действующем законодательстве.

Конвертируемый заем, недорогой инструмент способов инвестирования, призван увеличить потенциальное вознаграждение инвестора, повысив таким образом доступность венчурного капитала для предпринимателей. При этом такая модель не требует дополнительных вложений со стороны предпринимателя в момент заключения сделки, что мотивирует инвесторов финансировать и развивать высокорисковые стартапы и бизнес на начальной стадии.

Механизмы, предусмотренные законопроектом, направлены на защиту всех участников корпоративных отношений: компаний, участников хозяйственных обществ и инвесторов. Использование этих механизмов позволяет получить компании деньги от инвестора достаточно оперативно, а инвестору - минимизировать свои риски. «Законодательная гарантия подобных возможностей обеспечит большую привлекательность российского права и приведет к структурированию значительного числа сделок по российскому праву», - говорится в пояснительной записке к законопроекту, и подчеркивается, что «новым законом будут созданы условия для структурирования сделок в России, что, как результат, будет способствовать деофшоризации российской экономики».

Источник: Госдума РФ