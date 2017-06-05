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Депутатам предложили продлить прогулки осужденных к пожизненному лишению свободы с полутора до трех часов

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы проект федерального закона № 191636-7 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации».

Законопроект разработан в целях дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения.

Законопроект предусматривает увеличение времени прогулки осужденных к пожизненному лишению свободы с полутора до трех часов в зависимости от условий отбывания наказания.

Данный законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и иным международным договорам Российской Федерации. Кроме того, принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, а также не повлияет на достижение целей государственных программ. 

Источник: Госдума РФ

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Категория: Новости / Официальные новости

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