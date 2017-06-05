Вениамин Кондратьев: «В Краснодарском крае необходимо развивать доступную ипотеку»

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Возможности уменьшения первоначального взноса и снижения процентной ставки обсудили в ходе совещания губернатор и глава АО «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» Александр Плутник.

Как отметил глава региона, «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» является давним и надежным партнером края. Благодаря работе «АИЖК» тысячи кубанских семей смогли приобрести жилье, подчеркнул Вениамин Кондратьев.

– Сегодня в Краснодарском крае необходимо еще активнее развивать доступную ипотеку. Для этого нужно рассмотреть возможности уменьшения первоначального взноса, снижения процентной ставки по кредитам. Это работа в интересах наших граждан, – акцентировал губернатор.

Александр Плутник, в свою очередь, выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества с краевой администрацией. Так, агентством разработаны предложения по формированию льготного ипотечного кредитования. В ближайшее время они будут предметно обсуждаться с представителями региональной власти и банковским сообществом.

Кроме того, губернатор добавил, что краевая власть поддерживает позицию Агентства вводить в оборот федеральные земли, которые сегодня не используются.

– Жителям все равно, в чьей собственности эти земельные массивы, мы должны использовать все возможности для ликвидации очереди на жилищном рынке, – подчеркнул Вениамин Кондратьев. – Государство должно быть не просто собственником имущества, но и распоряжаться им так, чтобы оно приносило реальную прибыль.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края