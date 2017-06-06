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/Официальные новости/

Администрация МО Туапсинский район нарушала антимонопольное законодательство

Краснодарским УФАС России 23.12.2016 по заявлению Б.О.В. было возбуждено дело № 472/2016 в отношении администрации МО Туапсинский район по признакам нарушения части 1 статьи 15, выразившегося в отказе в выдаче разрешения на строительство на земельном участке переданном в аренду, расположенном по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ул. Центральная..

Комиссией Краснодарского УФАС России установлено, что администрацией МО Туапсинский район, отказано в выдаче разрешения на строительство Б.О.В. по причине отсутствия технических условий,  которые, согласно исполнительному производству №2966/15/2306-ИП, администрация МО Туапсинский район обязана выдать.

01 июня 2017 Краснодарским УФАС в действиях администрации муниципального образования Туапсинский район установлен факт нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившийся  неправомерном отказе в выдаче разрешения на строительство, что приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Комиссией Краснодарского УФАС России принято решение и выдано предписание о прекращении нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

 

Источник: Пресс-служба Краснодарского УФАС России

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Категория: Новости / Официальные новости

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