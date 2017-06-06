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В Санкт-Петербурге ФСБ проводит обыски в офисе Саентологов

По сообщению "Эхо Москвы" со ссылкой на источники ТАСС в правоохранительных органах, это связано с расследованием уголовного дела по статьям «незаконное предпринимательство», «организация экстремистского сообщества» и «возбуждение ненависти или вражды».

Саентология (часто также «сайентология», от лат. scio и др.-греч. logos — «знание о знании») — религиозно-философское учение, созданное американским писателем-фантастом Роном Хаббардом, целью которого декларируется улучшение человеческих способностей и повышение духовного осознания.  Саентологию считают одним из самых конфликтных религиозных движений, многочисленные судебные процессы с участием саентологов нередко приводили к наложению санкций и штрафов. 

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Категория: Новости / Официальные новости

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