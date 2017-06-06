В Государственную Думу внесли законопроект об обязательной нотариальной форме сделок с недвижимым имуществом

/Официальные новости/

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Антон Беляков внес в Государственную Думу законопроект, вводящий положение об обязательной нотариальной форме сделок с недвижимым имуществом. Данная норма, по мнению автора законодательной инициативы, позволит оптимальным образом защитить интересы обеих сторон сделки и обеспечить законность оборота недвижимости.

«К сожалению, принятое несколько лет назад решение об отмене обязательной нотариальной формы оформления сделок с недвижимостью доказало за истекший период ошибочность этого подхода. Законодатели рассчитывали, что либерализация законодательства будет способствовать снижению расходов участников рынка. Однако, у медали, как всегда, оказалось две стороны. Из средств массовой информации мы каждый день узнаем о непрекращающемся потоке незаконных сделок по отчуждению имущества, фактически о рейдерских захватах жилых помещений и иной недвижимости», — сказал Антон Беляков.

«Жертвами подобных преступлений становятся, в первую очередь, представители незащищенных социальных групп: пожилые граждане, дети, лица, оставшиеся в силу различных обстоятельств без должной опеки и не способные самостоятельно отстаивать свои права. Мошенники используют стандартные схемы: подделывают подпись законного владельца квартиры, а его самого «устраняют», либо под воздействием угроз, алкоголя или наркотиков заставляют собственника подписать договор купли-продажи», — отметил сенатор.

«В ноябре 2016 г. Оренбургский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы главаря банды «черных риэлторов» и его сообщников, — рассказал Антон Беляков. — Суд установил, что ОПГ занималась незаконным завладением квартирами, находившимися в собственности одиноких людей преклонного возраста, лиц, злоупотребляющих алкоголем. Преступники убивали своих жертв, используя специальные медицинские препараты, которые невозможно обнаружить после вскрытия. Подобные жуткие примеры можно приводить бесконечно. Но стоит подчеркнуть, что большое число аналогичных преступлений так и остаются нераскрытыми. Если смерть законного собственника признается естественной, то правоохранительные органы даже не разбираются в вопросе, кому отошло все имущество умершего».

По мнению сенатора, именно положение российского законодательства о простой письменной форме договоров с недвижимостью позволяет мошенникам наживаться на беззащитных гражданах. При обязательном участии нотариуса в оформлении сделки подобное незаконное отчуждение становится невозможно. Для заверения договора необходимо присутствие обеих сторон, которые должны выразить свою прямую волю. Нотариус, в свою очередь, проверяет, отдает ли продавец отчет своим действиям и понимает ли их последствия.

«Предложенная мною инициатива полностью согласуется с международным опытом. Мировая практика доказывает, что устранение нотариата от удостоверения сделок с недвижимостью приводит к увеличению нарушений прав граждан. В частности, в странах континентальной Европы, где сделки с недвижимостью удостоверяют нотариусы, количество судебных споров значительно ниже числа дел, возникающих в англосаксонской системе права, при которой подготовкой договоров занимаются сами стороны или же их адвокаты, а нотариус лишь заверяет подписи. Одновременно, внесенная сегодня инициатива является логичным продолжением тенденции по расширению компетенции российских нотариусов, которая имеет место в течение последних нескольких лет», — заключил Антон Беляков.

Источник: Совет Федерации