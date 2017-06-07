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Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эмиром Государства Катар

Обсуждены вопросы российско-катарского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Дана высокая оценка итогам состоявшегося в апреле 2017 года заседания двусторонней Межправительственной комиссии.

Была также затронута международная проблематика. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога.

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Категория: Новости / Официальные новости

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