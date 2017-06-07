В Новороссийске началась стратегическая сессия Черноморской экономической зоны
Сегодня первый день её работы открыл глава муниципального образования город Новороссийск Игорь Дяченко, затем экспертов команды представил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.
Руководитель проекта, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр-AV Group Алексей Крыловской презентовал инвестиционный потенциал Стратегии развития Краснодарского края и Черноморской экономической зоны. Экспертам важно определить ключевые точки роста Новороссийска, синхронизировать эти процессы с развитием инфраструктуры и экономики Краснодарского края. Для этого на встречу пригласили руководителей ведущих предприятий города, чтобы узнать планы развития предприятий на перспективу до 2030 года.
В Краснодарском крае Новороссийск считается одним из наиболее привлекательных городов для инвесторов. По мнению экспертов, это не только крупнейший транспортный и промышленный центр на юге России, но здесь скрыты и уникальные курортные возможности. На сегодняшний день многие проекты города признаны стратегическими на краевом уровне. Приоритетными направлениями развития и привлечения инвестиций, по мнению Алексея Крыловского, являются: развитие портовых мощностей в целях создания на юге России крупного международного транспортного узла с передовой портовой технологией, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, развитие санаторно-курортного кластера, наращивание объемов промышленного производства, а также жилищное строительство. Именно в этих сферах ведется активное освоение инвестиционных вложений.
ООО «Брис-Босфор», ОАО «НоворосЦемент», Группа компаний «Дело», ООО «Выбор», ПАО «Абрау-Дюрсо», ЗАО Птицефабрика «Новороссийск» обсудили с экспертами ключевые вопросы развития Новороссийска.
Докладами и презентациями предприятий Новороссийска эксперты воспользуются при подготовке мониторинга и анализа социально-экономических процессов в Краснодарском крае в целях определения путей наиболее эффективного использования производственного и трудового потенциала, а также роста налогооблагаемой базы хозяйственного комплекса края.
После окончания встречи участники сессии отправились посетить Новороссийский морской торговый порт и ПАО «Абрау-Дюрсо».
Завтра территориальная стратегическая сессия Черноморской экономической зоны продолжит свою работу, а по итогам встречи будут подготовлены предложения, направленные на совершенствование системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти края, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Краснодарского края, заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также краевых предприятий, организаций и учреждений по вопросам социально-экономических процессов, а также перспективного социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года.
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Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск
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