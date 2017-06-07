В Новороссийске началась стратегическая сессия Черноморской экономической зоны

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Сегодня первый день её работы открыл глава муниципального образования город Новороссийск Игорь Дяченко, затем экспертов команды представил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Руководитель проекта, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр-AV Group Алексей Крыловской презентовал инвестиционный потенциал Стратегии развития Краснодарского края и Черноморской экономической зоны. Экспертам важно определить ключевые точки роста Новороссийска, синхронизировать эти процессы с развитием инфраструктуры и экономики Краснодарского края. Для этого на встречу пригласили руководителей ведущих предприятий города, чтобы узнать планы развития предприятий на перспективу до 2030 года.

В Краснодарском крае Новороссийск считается одним из наиболее привлекательных городов для инвесторов. По мнению экспертов, это не только крупнейший транспортный и промышленный центр на юге России, но здесь скрыты и уникальные курортные возможности. На сегодняшний день многие проекты города признаны стратегическими на краевом уровне. Приоритетными направлениями развития и привлечения инвестиций, по мнению Алексея Крыловского, являются: развитие портовых мощностей в целях создания на юге России крупного международного транспортного узла с передовой портовой технологией, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, развитие санаторно-курортного кластера, наращивание объемов промышленного производства, а также жилищное строительство. Именно в этих сферах ведется активное освоение инвестиционных вложений.

ООО «Брис-Босфор», ОАО «НоворосЦемент», Группа компаний «Дело», ООО «Выбор», ПАО «Абрау-Дюрсо», ЗАО Птицефабрика «Новороссийск» обсудили с экспертами ключевые вопросы развития Новороссийска.

Докладами и презентациями предприятий Новороссийска эксперты воспользуются при подготовке мониторинга и анализа социально-экономических процессов в Краснодарском крае в целях определения путей наиболее эффективного использования производственного и трудового потенциала, а также роста налогооблагаемой базы хозяйственного комплекса края.

После окончания встречи участники сессии отправились посетить Новороссийский морской торговый порт и ПАО «Абрау-Дюрсо».

Завтра территориальная стратегическая сессия Черноморской экономической зоны продолжит свою работу, а по итогам встречи будут подготовлены предложения, направленные на совершенствование системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти края, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Краснодарского края, заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также краевых предприятий, организаций и учреждений по вопросам социально-экономических процессов, а также перспективного социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года.

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Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск