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На минувшей неделе депутаты Госдумы от Краснодарского края работали в округах. Некоторые из них подводили итоги работы за прошедшие 8 месяцев. Владимир Синяговский, член комитета ГД по транспорту и строительству, собрал в Краснодаре своих помощников и устроил разбор полетов, желая наглядно убедиться, насколько слаженно на местах работает его новая команда.

Немного непривычно, что теперь у бывшего главы Новороссийска другая зона ответственности – Туапсинский одномандатный избирательный округ № 49, в который входят: Новороссийск, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Северский и Туапсинский районы. Из его короткого делового выступления перед помощниками чувствовалось , что депутат уже освоился в новой для него сфере и вполне задействовал открывшиеся перед ним в нижней палате парламента возможности . Судя по количеству проведенных за этот небольшой отрезок времени приемов граждан , а их было 26 (на приеме побывало 283 человек), депутат Синяговский делает ставку в округе на работу с обращениями граждан.

Учитывая, что одномандатники предыдущих созывов в этом округе не особо баловали избирателей своим вниманием, народ к Синяговскому повалил . По словам Владимира Ильича, пришлось на первых порах параллельно вести прием граждан и выстраивать алгоритм взаимодействия депутата с местной исполнительной властью. Как оказалось, решение подавляющего большинства вопросов, с которыми обратились граждане к депутату, зависит именно от нее. К примеру, в станице Северской много лет существует общественная организация «Дети войны», которая объединяет свыше 100 членов. Глава Северского сельского поселения Игорь Крикун не сумел или не захотел найти приемлемое помещение для того, чтобы пожилые люди , хлебнувшие на своем веку немало горя, могли собираться вместе и быть поддержкой друг другу.

Учитывая, что многим из них уже за девяносто, депутат не стал дожидаться, когда глава наконец решит этот вопрос. Синяговский арендовал за собственные средства помещение для этой старейшей организации. А буквально на днях в новый офис «Детей войны» в ст. Северской опять же на средства депутата завезли мебель: шкафы, стулья, столы. Теперь у ветеранов Северского района есть все необходимое для интересной, насыщенной жизни.

Везде успевать и никуда не опаздывать – этот свой стиль работы в исполнительной власти Синяговский перенес и на депутатскую работу.

– Владимир Ильич, при такой насыщенной работе в округе остаются силы для нормотворческой деятельности в Думе?

– Совместно с коллегами по комитету мы разработали и внесли новый законопроект. Он направлен на приведение в соответствие с положениями международных договоров и с правилами российского законодательства отдельных понятий в области мореплавания. Он вносит изменения в федеральные законы о Государственной границе Российской Федерации и о морских портах в РФ. Также я являюсь соавтором законопроектов об административных правонарушениях (в части усиления ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом).

Еще один законопроект, соавтором которого я являюсь, о продлении срока обмена водительских удостоверений. В силу закона, в который мы вносим изменения, с 1 июня 2017 года должен начать действовать запрет на привлечение для работы водителей, не имеющих водительских удостоверений Российской Федерации. Но в силу объективных причин наши перевозчики не успеют к указанному сроку выполнить это требование. Для сохранения их позиций на международном рынке автотранспортных услуг мы предложили отсрочить время завершения обмена водительских удостоверений на один год – до 1 июня 2018 года. Полагаю, этот срок позволит обеспечить благоприятные условия по обмену удостоверений для работающих в России иностранных водителей.

Как член комитета по транспорту и строительству еженедельно я принимаю участие в заседаниях комитета, где мы обсуждаем принимаемые законопроекты по данному направлению. На сегодняшний день в работе у комитета находится 70 законопроектов. Кроме того, регулярно проходят заседания экспертного совета по транспорту, который состоит из 9 секций.

Я являюсь членом секций железнодорожного транспорта, воздушного транспорта, морского и речного транспорта, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В случае рассмотрения особо сложного, резонансного законопроекта, как правило, создаются рабочие группы по работе над ним. Так, например, недавно мы рассматривали на заседании комитета законопроект, которым предлагается ввести дополнительный послеполетный досмотр. Он затрагивает буквально каждого, кто хоть изредка пользуется услугами аэропортов. Речь идет о возможности введения дополнительной проверки прилетевших. Иными словами, при наличии информации об угрозе пассажиров и вещи будут досматривать не только при посадке в самолет, но и при высадке. Это делается с целью повышения уровня безопасности, но вопрос этот непростой, и члены комитета приняли единогласное решение о создании рабочей группы для работы над данным законопроектом. Я намерен принять активное участие в работе этой группы, – подробно и обстоятельно стал рассказывать депутат о своей работе непосредственно в Думе.

А еще Синяговский принимал участие в разработке законопроекта, который предусматривает внесение поправок в Закон «О СМИ», что, конечно, же вызвало у меня живейший интерес. Но об этом мы условились с ним поговорить в другой раз и поподробнее. После этой встречи стало совершенно очевидно, что Владимир Ильич с его огромным опытом работы в исполнительной власти без труда влился в работу Думы. С присущим ему азартом к работе он впрягся в этот воз и команду помощников подобрал себе под стать. Еще и года не прошло с начала депутатской деятельности Владимира Ильича, а уже с его помощью решено положительно 47 обращений граждан и 5 наказов избирателей. А это значит, что больше полусотни людей изменят свое отношение к власти, поверят в ее эффективность. Все просто, как этот мир, за важными государственными задачами Синяговский не теряет из виду простых людей, ищет и находит способы решения их застарелых проблем и не тратит времени на пустые отписки.

Светлана СВЕТЛОВА Новая газета Кубани