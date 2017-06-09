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Главой Крымского района избран Сергей Лесь

Выборы руководителя муниципального образования прошли сегодня в ходе сессии депутатов Совета МО Крымский район.

По результатам работы конкурсной комиссии на должность главы претендовали три кандидата – исполняющий обязанности главы района Сергей Лесь, председатель общественной организации «Местная национально-культурная автономия греков муниципального образования Крымский район» Александр Масияди и начальник ремонтно-механического участка ОАО «Крымскагропроэнерго» Григорий Васильев.

По итогам голосования депутатами Совета муниципалитета главой Крымского района единогласно избран Сергей Лесь.

– Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поставил перед нами ряд задач. Прежде всего, это увеличение местного бюджета, укрепление экономики и социальной сферы. Нам по плечу эти задачи и вместе мы сможем сделать муниципалитет территорией устойчивого развития, повысить уровень качества жизни людей, – отметил избранный глава района.

Напомним, Сергей Лесь исполнял обязанности главы муниципального образования с декабря 2015 года.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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