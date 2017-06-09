В День России на Кубани состоятся более 300 мероприятий

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Вопросы обеспечения безопасности жителей и гостей региона во время праздника обсудили на заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае. Мероприятие прошло под председательством Вениамина Кондратьева.

Как отметил губернатор, массовые мероприятия в День России пройдут во всех городах и станицах края.

– Для жителей региона это должен быть настоящий праздник. Наша задача – максимально обеспечить их защищенность. Люди должны видеть уличные патрули и чувствовать себя в безопасности, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как сообщил директор департамента внутренней политики администрации края Алексей Копайгородский, 12 июня во всех 44 муниципалитетах будут организованы спортивные соревнования, выставки творчества кубанских мастеров, ярмарки, молодежные интерактивные площадки, праздничные концерты. Всего планируется проведение более 300 культурно-массовых и спортивных мероприятий.

По словам заместителя начальника полиции ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимира Крылова, защищенность жителей и гостей Кубани в праздничные дни обеспечат свыше 1900 полицейских, 715 общественных объединений охранной направленности. Кроме того, будут применяться 900 ручных и стационарных металлодетекторов.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края