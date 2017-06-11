Новороссийск и Варна подписали договор о сотрудничестве

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На подписании меморандума Новороссийск представлял первый заместитель главы города Виктор Цыбань, который передал приветственные слова от имени главы города Игоря Дяченко. Варну представил заместитель мэра Костадин Бандутов.

В этом году исполняется ровно 20-лет с момента установления побратимских связей между городом-героем Новороссийском и болгарским городом Варной.

- Договор о породнении был подписан 18 октября 1997 года, - прокомментировал Игорь Дяченко. - Именно тогда, по желанию жителей начали развиваться дружеские связи между городами.

За 20 лет сложились взаимовыгодные связи в области науки, образования, здравоохранения, спорта, туризма. И это не случайно, ведь города очень похожи друг на друга: и Варна, и Новороссийск имеют древнюю историю, схожий климат, их объединяет Чёрное море, оба города имеют порт. Благодаря своему расположению и уникальным природным условиям в городах успешно развивается туризм.

Несмотря на сложное политическое время, города с оптимизмом смотрят в будущее и надеются, что их дружба окажется и далее взаимовыгодной и послужит укреплению отношений между нашими странами.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск. Публикуется без правок и исправлений.