Владимир Синяговский поздравил жителей Новороссийска с Днём России

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Примите сердечные поздравления с главным государственным праздником - Днем России!

Этот праздник символизирует мощь и величие государства российского, национальную идею и единение народов вокруг нее. Он вызывает гордость за наше славное прошлое и общую ответственность за достойное будущее страны. И нам предстоит еще многое сделать, чтобы наши дети и внуки жили в процветающей державе.

Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, мира и согласия, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений во имя малой Родины и великой России!

С уважением, Депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир Синяговский.