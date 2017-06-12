С Днём России!

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День России – это главный праздник нашей Родины, самой большой страны в мире, с богатейшей историей, великим культурным и ратным наследием.

Здесь не важны политические убеждения, национальность и религиозность, мы все вместе – граждане единого государства. Забота о нём, помощь нашим ветеранам, поддержка малообеспеченных, радость за наших детей, уважение к взглядам и святыням живущих рядом людей – вот наши приоритетные направления.

Сегодня праздник всех, кто трудится, отдает свои знания, силы, опыт для процветания Российской Федерации. Мы должны гордиться и любить нашу страну, каждый из нас ощущает себя патриотом, гражданином великого государства. Мы вместе, мы едины – ради настоящего и будущего нашего Отечества.

Желаем всем трудовых успехов, перспективных задач и достижения поставленных целей.

С праздником, дорогие новороссийцы, с Днем России!

Глава администрации

муниципального образования

город-герой Новороссийск И.А. Дяченко

Председатель Городской думы А.В. Шаталов

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск. Публикуется без правок и исправлений.