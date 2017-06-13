Дума перенесла рассмотрение закона о запрете передвижных дельфинариев, зооцирков, зоопарков

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Рассмотрение законопроекта об ответственном обращении с животными перенесено на 21 июня. Об этом сообщил по итогам Совета Думы 13 июня первый заместитель Председателя Государственной Думы Иван Мельников.

По его словам, «Совет Государственной Думы посчитал необходимым перенести рассмотрение этого законопроекта на неделю по ряду причин: в первую очередь, потому что большой объем поправок», с которыми должны ознакомиться все депутаты, а также проработать этот объем поправок; «1-2 вопроса требуют согласования с Правительством, по просьбе Минсельхоза»; «и третье – Совет Государственной Думы просит, чтобы в соответствии с Регламентом Правительство подготовило тот перечень нормативных подзаконных актов, которые должны быть представлены к третьему чтению законопроекта, а их будет довольно много».

Председатель Комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева, объясняя причины переноса законопроекта с 14 июня на неделю, сообщила, что ко второму чтению поступило 300 поправок.

«Мы ищем механизм донастройки такого института, как регистрация. Зоозащитники нам говорят, что каждое животное должно быть идентифицировано. Оказалось, что в законе о ветеринарии 2,5 года назад была прописана норма – учет и идентификация. То есть по факту, сегодня все животные страны уже находятся в реестре. Но мы с вами видим, что норма не работает, нет ни одного подзаконного акта. Сегодня принимать новый закон, который в основном тоже держится на так называемом учете и идентификации, при том, что не работает предыдущий, нет смысла», - заявила Ольга Тимофеева после Совета Думы.

Председатель Комитета пообещала «всю эту неделю вместе с ГПУ, Правительством, зоозащитниками искать механизм – приглашать к себе профильное Министерство сельского хозяйства и настаивать на том, чтобы закон о ветеринарии был донастроен и начал работать». В качестве примера института регистрации депутат привела диких животных, а также перечислила новеллы законопроекта о том, «как защитить животных от людей и людей от животных»: впервые прописывается правовой статус приютов; запрет на использование передвижных дельфинариев, зооцирков, зоопарков; прописываются жесткие нормы для работы цирков и зоопарков, вводится лицензирование с 2020 года; устанавливается запрет на проживание в квартирах животных из определенного перечня; на решение регионов отдается регулирование численности кошек и собак в квартирах в соответствии с санитарными нормами; в правилах выгуливания животных вводится новое понятие – особо опасные природы собак.

О.Тимофеева подчеркнула, что «сегодня все эти нормы прописаны, согласованы, проработаны с зоозащитниками и зоологами, но осталась прецедентная норма так называемого учета и идентификации – регистрации». «Как только будет найден механизм этой норме заработать» и будет найден компромисс между 28 ведомствами и министерствами, председатель профильного Комитета заверила, что после подзаконных актов Правительства, необходимых, чтобы закон не был «мерворожденным», федеральным законодательством будет установлен запрет на использование красно-книжных животных для фотографирования на пляжах и игры котенком как мячом. А неделя тайм-аута, по словам О.Тимофеевой, нужна, «чтобы договориться со всеми и заставить работать новые (нормы), к которым мы пришли».

Ранее на пресс-конференции в ТАСС, посвященной поправкам ко 2-му чтению законопроекта о животных, председатель Комитета Ольга Тимофеева и заместитель председателя Комитета Владимир Пановрассказали, что поправки также касаются: регулирования численности бездомных животных; ответственности владельцев; содержания диких животных в квартирах, а также определения понятия «жестокое обращение с животными»; разрешения органам местного самоуправления определять места для выгула собак и установления в случаях нарушения административной ответственности; запрета на выгул собак без поводка и намордника.

В.Панов также отметил, что законопроектом вводятся термины «добровольцы» и «волонтеры», что даст им возможность быть общественными инспекторами. «Приюты будут открыты как государственному надзору, волонтерам, так и общественным инспекторам. Это будет полностью прозрачный институт, это будет отдельная норма, которая будет прописана в законе», - сказал он в ходе пресс-конференции в ТАСС. По его заявлению журналистам, «сейчас готовится новый законопроект о ветеринарной безопасности, где уже заранее подготовлен проект правил учета и идентификации животных, в том числе кошек и собак». Он пояснил, что в проекте предусмотрены новые полномочия субъектам, которые и будут осуществлять данные действия.

«Меняется порядок обращения с безнадзорными животными. Это очень существенная часть закона. На сегодняшний день только в четырех регионах нашей страны применяются так называемая программа по ОСВВ - это отлов, стерилизация, вакцинация и возврат животного в прежнее место. С принятием данного закона эта программа будет в обязательном порядке применяться на территории всей страны», - сказал В.Панов. Кроме того, законопроектом предусматривается, что после его принятия в течение года в каждом субъекте Федерации будут созданы в течение года государственные, муниципальные или частные приюты. «Будет проведено обязательное карантинирование собаки в течение 10 дней, для того чтобы видеть, больна она бешенством или нет», - добавил депутат.

Законопроект №458458-5 «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва. В марте 2011 года документ был принят в первом чтении, но вызвал споры среди экспертов и зоозащитников. Президент России Владимир Путин 25 ноября 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам обратил внимание на тему обращения с бездомными животными.

Источник: Госдума РФ