Депутаты предлагают разоружать пьющих граждан

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен внести ряд предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере оборота оружия.

«Наш Комитет постоянно работает над предложениями, направленными на совершенствование законодательства в указанной сфере. В ближайшее время мы обсудим их со всеми заинтересованными ведомствами, и экспертами», - отметил председатель комитета Василий Пискарев.

«Мы намерены обсудить вопросы об увеличении санкции в виде лишения специального права за ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ вплоть до пожизненного. (Прим. в настоящее время эта санкция составляет от одного до двух лет лишения специального права на хранение и ношение оружия), - сказал В.Пискарев. – Кроме того, следует рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение и хранение гражданского оружия, если владелец уже совершал административные правонарушения, не связанные с оборотом оружия, в состоянии опьянения».

Из прочих предложений парламентарий отметил усиление контроля за соблюдением владельцами оружия условий хранения. «Нам также следует усовершенствовать механизм своевременного выявления лиц, уже имеющих разрешения на хранение и ношение оружия, в отношении которых возникли основания для лишения этих разрешений, в том числе и по показаниям здоровья, - сказал Василий Пискарев.

«Должно быть понимание, что право на оружие – это, в первую очередь, не только высокая степень ответственности перед законом, а главное – перед окружающими людьми», - заключил он