ТИК Пригородная продолжает обучение организаторов выборов

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Обучающий семинар для членов участковых избирательных комиссий и организаторов выборов Новороссийского внутригородского района муниципального образования город Новороссийск провела территориальная избирательная комиссия Пригородная г.Новороссийска 13 июня в здании администрации Глебовского сельского округа. В работе семинара приняли участие председатели, секретари участковых избирательных комиссий, главы сельских округов, председатели органов территориального самоуправления Новороссийского внутригородского района.

Семинар был направлен на подготовку организаторов выборов Новороссийского внутригородского района к предстоящим выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Мероприятие открыли председатель территориальной избирательной комиссии Пригородная г.Новороссийска Евгений Азизов; глава Новороссийского внутригородского района Василий Чумак.

Участники семинара были проинформированы о важнейших новеллах краевого и федерального избирательного законодательства. Особо было уделено внимание порядкувключения избирателя в список по месту своего фактического нахождения, изготовлению протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, подготовки к предстоящим выборам, акцентировано внимание на подготовке помещений комиссий, подходов и подъездов к зданиям, где располагаются комиссии.

Все участники мероприятия получили методические материалы. Для эффективного обучения выступления сопровождались наглядными презентациями.