Андрей Алексеенко: завершение ремонта трасс, ведущих к Черноморскому побережью, переносится на конец июня

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Заместитель главы региона Андрей Алексеенко прокомментировал ситуацию с ремонтом краевых автодорог

По его словам, завершение ремонта трасс, ведущих к Черноморскому побережью, переносится на конец июня в связи с неблагоприятными погодными условиями.

– Дожди в конце мая – начале июня не позволили людям и технике выполнить задачи в полном объеме. Остались те виды работ, которые требуют сухой, жаркой погоды – это устройство основания, дорожная одежда и другие. Губернатор в курсе ситуации, ему оперативно докладывают о ходе ремонта дорог. Сейчас идет небольшое отставание от поставленных сроков, но этот период не затянется более чем на две недели, – заверил заместитель руководителя региона.

Напомним, 30 мая глава региона проинспектировал участки трассы А-146 Краснодар-Верхнебаканский и М4-Дон в Туапсинском районе. Вениамин Кондратьев поручил завершить ремонтные работы на дорогах, снять реверсивное движение к 15 июня. Кроме того, на региональных трассах, ведущих к побережью, ограничат движение большегрузов.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края